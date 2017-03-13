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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452076
ООО ТД Арсенал-Энерго из наличия: ВБбШвнг (А) LS 4х10, 4х35, 5х10, 5х16, 5х2,5, 5х6; КВВГЭнг (А) LS 10х2,5, 14х4, 4х1,5, 4х10, 4х2,5, 4х4, 5х10, 5х2,5, 5х4, 5х6, 7х2,5, 7х4, 7х6; ВВГнг (А) LS 2х2,5, 4х2,5. Цена по запросу
Контактная информация:Имя: Минников Юрий Иванович