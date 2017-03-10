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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452077
Продаем кабель, изготовлен в конце 2016 года. Не использовался вообще.
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3*6 - 60 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3*10 - 350 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3*16 - 230 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3*25 - 50 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5*70 - 40 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5*150 - 370 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5*185 - 280 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3*120 - 254 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-FRHF 5*10 - 110 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-FRHF 5*16 - 360 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-FRHF 5*25 - 145 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-FRHF 5*150 - 120 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-FRHF 5*185 - 94 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 1*6 1000 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 1*10 - 400 м;
Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 1*25 - 100 м;
Кабель(провод) ВБбШв 1*185-1ВБбШв 1х185 - 309 м;
Кабель силовой 4X185 ВБбШв - 680 м;
Кабель силовой 4x150 ВБбШв - 680 м.
Контактная информация:Имя: Стаханов Вячеслав Олегович