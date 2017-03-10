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ООО "АБК "АМПЕР"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
ВБШВ 4х240мс-1, 2016 г.в. новый, на зашитых барабанах, с пломбами. Цена 3000 руб.м. В наличии в Москве 4200 метров.
Антон Красиков
Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Продам с Росрезерва провода неизолированные для воздушных линий...

Предложение № 452082

Продам с Росрезерва провода неизолированные для воздушных линий электропередач
А-35 ТУ 839-80 2005 тонн 0, 89
АС-35, ТУ 839-80 1988 тонн 1, 680
АС-35, ТУ 839-80 2001 тонн 8, 320
АС-35, ТУ 839-80 2001 тонн 2, 304
АС-35, ТУ 839-80 1981 тонн 2, 820
АС-35, ТУ 839-80 2001 тонн 2, 085
АС-35, ТУ 839-80 2005 тонн 3, 100
АС-50, ГОСТ 839-80 2001 тонн 2, 810
АС-70, ГОСТ 839-80 2001 тонн 2, 752
АС-95, ГОСТ 839-80 1989 тонн 0, 539
АС-150, ГОСТ 839-80 1997 тонн 2, 700
АС-185, ГОСТ 839-80 1997 тонн 5, 200
А-35, ГОСТ 839-80 2000 тонн 1, 092
АС-25, ГОСТ 839-80 2004 тонн 4, 796
АС-35, ГОСТ 839-80 2005 тонн 2, 075
АС-35, ГОСТ 839-80 2005 тонн 3, 700
АС-50, ГОСТ 839-80 2003 тонн 2, 360
АС-70, ГОСТ 839-80 1999 тонн 1, 306
АС-90, ГОСТ 839-80 1987 тонн 1, 270
АПС-25, ГОСТ 839-80 1980 тонн 1, 664
АПС-35, ГОСТ 839-80 1987 тонн 1, 000
АПС-35, ГОСТ 839-80 1986 тонн 0, 754
АС-95, ГОСТ 839-80 1999 тонн 1, 309
АС-50, ГОСТ 839-80 1999 тонн 0, 644
Итого по группе: тонн 57, 170

Отправляйте Ваши желаемые цены по электронной почте

Контактная информация:

Имя: Сорокин Михаил Александрович
Компания: Транспортные системы и ресурсы
E-mail: 
www: http://www.tsresurs.ru
телефон: +79326140000


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