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КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Предложение № 452082
Продам с Росрезерва провода неизолированные для воздушных линий электропередач
А-35 ТУ 839-80 2005 тонн 0, 89
АС-35, ТУ 839-80 1988 тонн 1, 680
АС-35, ТУ 839-80 2001 тонн 8, 320
АС-35, ТУ 839-80 2001 тонн 2, 304
АС-35, ТУ 839-80 1981 тонн 2, 820
АС-35, ТУ 839-80 2001 тонн 2, 085
АС-35, ТУ 839-80 2005 тонн 3, 100
АС-50, ГОСТ 839-80 2001 тонн 2, 810
АС-70, ГОСТ 839-80 2001 тонн 2, 752
АС-95, ГОСТ 839-80 1989 тонн 0, 539
АС-150, ГОСТ 839-80 1997 тонн 2, 700
АС-185, ГОСТ 839-80 1997 тонн 5, 200
А-35, ГОСТ 839-80 2000 тонн 1, 092
АС-25, ГОСТ 839-80 2004 тонн 4, 796
АС-35, ГОСТ 839-80 2005 тонн 2, 075
АС-35, ГОСТ 839-80 2005 тонн 3, 700
АС-50, ГОСТ 839-80 2003 тонн 2, 360
АС-70, ГОСТ 839-80 1999 тонн 1, 306
АС-90, ГОСТ 839-80 1987 тонн 1, 270
АПС-25, ГОСТ 839-80 1980 тонн 1, 664
АПС-35, ГОСТ 839-80 1987 тонн 1, 000
АПС-35, ГОСТ 839-80 1986 тонн 0, 754
АС-95, ГОСТ 839-80 1999 тонн 1, 309
АС-50, ГОСТ 839-80 1999 тонн 0, 644
Итого по группе: тонн 57, 170
Отправляйте Ваши желаемые цены по электронной почте
Контактная информация:Имя: Сорокин Михаил Александрович