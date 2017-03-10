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СЕГОДНЯ открывается Cabex 2017
Предложение № 452083
Продаем б/у кабель:
“Тверь энерго кабель” 2015
АПвБШт(г) 4*240 мс (N-1) ГОСТ 319-96
ЕАС- 30 МЕТРОВ –воздушный подвес
450 руб м пог торг
самовывоз м Бибирево Москва
8(926) 776-54-10
Контактная информация:Имя: Владимир