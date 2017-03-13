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Кабель и провод: предложение

Оптовые поставки кабеля и проводов В нашей компании вы можете приобрести из...

Предложение № 452087

Оптовые поставки кабеля и проводов

В нашей компании вы можете приобрести из наличия:

Кабели силовые различных видов и подгрупп,такие как ВВГнг, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг-ХЛ, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, АВБбШв и другие, кабели в бумажной изоляции АСБ, ААШв, ААБл,, кабели контрольные КВВГ, КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в бумажной изоляции, кабели связи, а также различные провода.

Также Вы получите консультацию в подборе кабельной продукции, оптимизации сроков, а также узнаете срок производства на нужные позиции кабельной продукции по оптимальным ценам.

К числу наших постоянных клиентов относятся такие компании как: ПАО "ФСК"ЕЭС"; РЖД; РАО ЕЭС; Газпром и многие другие..

Предлагаем стать Вам нашим клиентом!

Что говорят о нас клиенты? С данной информацией вы можете ознакомиться подробнее на нашем сайте.



zakaz@eskab.ru

http://eskab.ru/



Контактная информация:

Имя: Авдеев Дмитрий СергеевичКомпания: ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ"E-mail:www:телефон: 8462295343