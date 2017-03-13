|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Cabex 2017
Предложение № 452148
Продам кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 3х1,5 (бухта-100м), ВВГнг(А)-0,66 3х2,5 (бухта-100м).
В наличии на складе.
Низкая цена.
Контактная информация:Имя: Мирончик Светлана Ивановна