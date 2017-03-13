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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
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Кабели марок «Аутфорстм» КУВЭШв, КУПЭШв, КУВЭКШв, КУПЭКШв, КУПЭШп, КУПЭКШп и т.д. в исполнениях «нг(А)», «нг(А)-LS»,
Туркестанов Никита Львович, Атясов Александр Алексеевич
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
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Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
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Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Продам провода для ЛЭП, АС, АСО, АСУ, АПС и др., электро-изделия с...

Предложение № 452156

Продам провода для ЛЭП, АС, АСО, АСУ, АПС и др., электро-изделия с резерва.

Провода неизолированные для воздушных ЛЭП (ГОСТ 839-80)
АС-120 тн 1994 13,4125
АСУ-300 тн 2000 8,412
АПС-185/29 тн 1998 5,495
АСО-400 тн 1973 6,05
АС-25 тн 1973 0,647
АС-70 тн 1999 7,031
АС-95/16 тн 2009 4,276
АП-120 тн 1987 1,68
АПС-150/19 тн 1989 1,2
АС-300/39 тн 1987 8,21
АПС-120/19 тн 2000 1,321
АС-35 тн 1999 4,375
АС-185 тн 1987 5,7945
АПС-150/24 тн 1983 2,144
АС-150 тн 1989 10,24

А так же трансфотматоры напряжения и тока, разрядники и проч. для ЛЭП.
С резева
Вопросы и перечень на ros-rezerv@yandex.ru
8-909-644-28-68/

Контактная информация:

Имя: Андрей
Компания: МеталлРесурс
E-mail: 
телефон: 79096442868


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