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CABEX 2017
Предложение № 452157
Кабель силовой с ПВХ изоляцией:
В наличии на складах:
NUM, NUM-J, NYA, NYM, NYM-J, NYM-O, NYMнг-LS, NYY, АВБбШв, АВБбШв (1 кВ), АВБбШв (6 кВ), АВБбШвнг, АВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS (1 кВ), АВБбШв-ХЛ, АВБбШв-ХЛ (1 кВ), АВБбШв-ХЛ (6 кВ), АВБбШнг, АВБбШнг (1 кВ), АВБбШнг (3 кВ), АВБбШнг (6 кВ), АВБбШнг-LS (6 кВ), АВБВ, АВБВнг-LS, АВБШв, АВБШвнг, АВБШвнг(А), АВБШвнг(А)-LS, АВБШв-ХЛ, АВВБ, АВВБГ, АВВБГ (1 кВ), АВВГ, АВВГ (1 кВ), АВВГ (6 кВ), АВВГз, АВВГз (1 кВ), АВВГзнг, АВВГзнг (1 кВ), АВВГнг, АВВГнг (1 кВ), АВВГнг (6 кВ), АВВГнг-LS, АВВГнг-LS (1 кВ), АВВГнг-LS (6 кВ), АВВГнг-П, АВВГнг-П (1 кВ), АВВГ-П, АВВГ-П (1 кВ), АВВГ-ХЛ, АВПбШв, ВБбШв, ВБбШв (1 кВ), ВБбШв (3 кВ), ВБбШв (6 кВ), ВБбШвзнг (1 кВ), ВБбШвнг, ВБбШвнг ХЛ, ВБбШвнг-FRLS, ВБбШвнг-LS, ВБбШвнг-LS (1 кВ), ВБбШв-ХЛ, ВБбШв-ХЛ (1 кВ), ВБбШв-ХЛ (6 кВ), ВБбШзнг, ВБбШзнг (6 кВ), ВБбШнг, ВБбШнг (1 кВ), ВБбШнг (6 кВ), ВБбШнг-LS, ВБбШнг-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ (1 кВ), ВБбШнг-ХЛ (6 кВ), ВБбШп, ВБбШп (1 кВ), ВБВ, ВБВ (1 кВ), ВБВнг, ВБВнг-LS, ВБШв, ВБШвзнг(А), ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LSLTx, ВБШвнг(А)-ХЛ, ВБШв-ХЛ, ВБШзнг(А), ВБШнг(А), ВБШнг(А)-LS, ВБШнг(А)-ХЛ, ВБШп, ВВБГ, ВВБГ (1 кВ), ВВГ, ВВГ-1, ВВГ-6, ВВГз, ВВГз-1, ВВГзнг, ВВГзнг (1 кВ), ВВГз-ХЛ, ВВГнг, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг-1, ВВГнг-3, ВВГнг-6, ВВГнг-FRLS, ВВГнг-HF, ВВГнг-LS, ВВГнг-LS-1, ВВГнг-LS-6, ВВГНГ-LS-П, ВВГнг-П, ВВГнг-П-1, ВВГнг-ХЛ, ВВГнг-ХЛ (1 кВ), ВВГ-П, ВВГ-П-1, ВВГ-П-ХЛ, ВВГ-П-ХЛ (1кВ), ВВГ-ХЛ, ВВГ-ХЛ (1 кВ), ВВГ-ХЛ (6 кВ), ВВГЭ, ВВГЭ (1 кВ), ВВГЭнг, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг-FRLS, ВВГЭнг-LS, ВВГЭнг-ХЛ, ВКбШв, ВКбШвнг, ВПБШВ, КШВЭБбШв, ПВ6 3…
Контактная информация:Имя: Василов Игорь Наилевич