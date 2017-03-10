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CABEX 2017
Предложение № 452164
продам кол-во цена
РК 100-3-31 66
РК 100-7-11 54
РК 100-7-21 1452
РК 150-7-11 0
РК 150-7-31 102
РД 50-0, 87-21 168
РД 75-0, 87-21 150
РД 100-0, 6-21 200
РД 100-1-21 171
РД 75-3-11 270
РД 200-7-11 180
КВФ-12 484
КВФ-19 429
КВФ-25 417
КВФ-37 358
КВСФМ-75 255
КВСФ-75 319
КВСФ-150 880
ИКМ 0, 12/2, 4 20
ИКМ 0, 3/2, 4 197
РКТР 492, 47 м
Контактная информация:Имя: Миронова Кристина