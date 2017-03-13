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CABEX 2017
Предложение № 452166
продам кол-во цена
МГТФЭ 2х0, 12 23
МГТФЭ 2х0, 14 24
МГТФЭ 2х0, 2 36
МГТФЭ 2х0, 35 39
МГТФЭ 2х0, 5 87
МГТФЭ 2х0, 75 106
МГТФЭ 3х0, 07 22
МГТФЭ 3х0, 12 31
МГТФЭ 3х0, 14 33
МГТФЭ 3х0, 2 50
МГТФЭ 3х0, 35 55
МГТФЭ 4х0, 12 44
МГТФЭ 4х0, 35 74
МГШВ 0, 12 3
МГШВ 0, 14 3
МГШВ 0, 2 4
МГШВ 0, 35 5
МГШВ 0, 5 6
МГШВ 0, 75 7
МГШВ 1 9
МГШВ 1, 5 12
Контактная информация:Имя: Миронова Кристина