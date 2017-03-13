|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX 2017
Предложение № 452167
продам кол-во цена
МГШВЭ 0, 12 9
МГШВЭ 0, 14 9
МГШВЭ 0, 2 10
МГШВЭ 0, 35 12
МГШВЭ 0, 5 12
МГШВЭ 0, 75 15
МГШВЭ 1 17
МГШВЭ 1, 5 21
МГШВЭ 2х0, 35 21
МГШВЭ 2х0, 5 24
МГШВЭ 2х0, 75 30
МГШВЭ 3х0, 35 27
МГШВЭ 3х0, 5 32
МГШВЭ 3х0, 75 39
МГШВЭВ 0, 14 31
МГШВЭВ 0, 2 38
МГШВЭВ 0, 35 0
МСТП 0, 2 12
МСТП 0, 35 12
МСТП 0, 5 15
МСТП 0, 75 19
МСТП 1, 5 27
МСТП 2, 5 54
МСТП 6 89
МСТПЭ 0, 2 25
МСТПЭ 0, 35 26
МСТПЭ 2, 5 87
МЛП 0, 2 6
МЛП 0, 35 7
МЛП 0, 5 8
МЛП 0, 75 12
МЛП 1, 0 14
МЛПЭ 0, 2 17
МЛПЭ 0, 35 20
МЛПЭ 0, 5 21
МЛПЭ 0, 75 27
МЛПЭ 1 29
МПО 0, 12 5
МПО 0, 2 6
МПО 0, 35 8
МПО 0, 5 9
МПО 0, 75 12
Контактная информация:Имя: Миронова Кристина