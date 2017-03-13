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Кабель и провод: предложение
Добрый день.
Предлагаем из наличия, в Перми кабель:
КГ-ХЛ 4х50 457м.
КГ-ХЛ...
Предложение № 452168
Добрый день.
Предлагаем из наличия, в Перми кабель:
КГ-ХЛ 4х50 457м.
КГ-ХЛ 3х50+16 627м.
КГ-ХЛ 4х35 628м.
Производитель Сибкабель, 2016 г.
Два барабана открытых третий зашит.
Дмитрий Валерьевич Суворов
моб. +7 - 906 - 888 - 3 – 800
email: top@cablcom.ru
КабельКом Пермь.
Контактная информация:
Имя: Дмитрий В Суворов
Компания: ООО Компания
E-mail:
телефон: 9068883800
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