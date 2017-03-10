Продам из наличия..- FRLS (ГОСТ). Дёшево. Цена указана. ___ ВВГнг(А)-FRLS...

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CABEX 2017
Предложение № 452174
Продам из наличия..- FRLS (ГОСТ). Дёшево. Цена указана.
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ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…3х1, 5...(1400м)….33р…(2016, ЭлПром, (бух по 200м)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…3х1, 5…(375м)…33р…(2016, КАБЭКО, (бух 200+175)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…3х1, 5…(200м)…33р…(2016, ИВКЗ. (Бух 200м)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…3х1, 5…(200м)…33р…(2016, Конкорд. (Бух 200м)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…3х1, 5…(100м)…33р…(2016, Эксперт-Кабель. (Бух 100м)
ВВГнг(А)-FRLS …3х1, 5…(100м)…32р…(2016, ПожТехКабель. (Бух 100м)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…3х2, 5…(800м)…43р…(2016, Конкорд (бух по 100м)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…3х2, 5…(100м)…43р…(2015 СегментЭнерго-Кабель)
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ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…5х2, 5…(115м)…73р…(2016, Конкорд (бух 115м)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…5х4…(702м)…100р…(2016, Конкорд (Бар№12 (375м) +бух: 200+127м)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…5х4…(220м)…100р…(2016, ЭлПром (бух 220м)
ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) ож…5х10…(200м)…245р…(2016, СмолКабель (бар№12)
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КВВГэнг(А)-FRLS…5х1…(333м)…47р…(2014, ВНИИКП (Бар№10)
КВВГнг(А)-FRLS…7х2, 5…(370м…115р…(2015, КПЗ (358+12м)
КВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)…14х1, 5…(346м)…180р…(2012, Томсккабель, бар№10(346м)
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Цена с НДС. Доставка до ТК.
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ООО"Спектр-Кабель" (Череповец)
(921)733-97-79
spectr-cabel@mail.ru
Контактная информация:Имя: Спектр-Кабель (Череповец)