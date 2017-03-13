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CABEX 2017
Предложение № 452178
Купим дорого не в лом кабель с хранения и новый.Купим кабель силовой с хранения, консервации, остатки от 100м. C ПВХ изоляцией: ВВГ-П, АВВГ, ВВГ, АВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг, ВБбШв, АВБбШв, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, ВБбШвнг-LS, ВБбШнг, АПвБбШп, ПвВГ, ПвБбШв, ПвБбШнг А -LS, ВВГз-; кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6КВ: АПвП, АПвП, ПвВнг В -LS. На напряжение 10, 20, 35кВ: АПвВнг-LS, АПвПг, АПвПу, АПвПу2г, АПвПуг, ПвВнг-LS; для нестационарной прокладки: КГ, КГН, КГ-ХЛ; с пропитанной бумажной изоляцией на напряжении 1, 6, 10кВ: АСБ2л; пропитанные нестекающим составом: ЦАСБ, ЦАСБШв, ЦСБГ, ЦАСБл. Любые сечения. Также другие виды кабеля.Любой регион.Предложения c указанием марки, сечения, завода, года выпуска-просьба присылать на почту
Контактная информация:Имя: Кузнецов Евгений Юрьевич