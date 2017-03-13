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Кабель и провод: предложение

Корпорация Энергосвязькабель Надежные оптовые поставки кабельно-проводниковой...

Предложение № 452180

Корпорация Энергосвязькабель

Надежные оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции на территории России и СНГ

Наша цель - вносить достойный вклад в развитие промышленности России, поставляя качественный кабель на строящиеся объекты России.

В нашей компании для Вас:

Учитываются все ваши пожелания :



- оперативность обработки заказов и высокую скорость предоставления услуг

- полную ответственность за выполнение договоренностей

- постоянный контроль качества продукции и квалификации персонала

- экономию времени и средств



http://eskab.ru

zakaz@eskab.ru

+7(846)229-53-43



Контактная информация:

Имя: Авдеев Дмитрий СергеевичКомпания: ООО "КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ"E-mail:www:телефон: 8462295343