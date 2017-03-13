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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
CABEX 2017
Предложение № 452180
Корпорация Энергосвязькабель
Надежные оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции на территории России и СНГ
Наша цель - вносить достойный вклад в развитие промышленности России, поставляя качественный кабель на строящиеся объекты России.
В нашей компании для Вас:
Учитываются все ваши пожелания :
- оперативность обработки заказов и высокую скорость предоставления услуг
- полную ответственность за выполнение договоренностей
- постоянный контроль качества продукции и квалификации персонала
- экономию времени и средств
http://eskab.ru
zakaz@eskab.ru
+7(846)229-53-43
Контактная информация:Имя: Авдеев Дмитрий Сергеевич