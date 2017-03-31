продам МПОЭ 1, 5 МПОЭ 2, 5 МПОЭ 4, 0 МПОЭ 6, 0 МПОЭ 2х0, 12 МПОЭ 2х0...

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В наличии только ГОСТ В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF, ВВГнг(А)-LS, NYM, NYY, провод СИП, муфты, арматура, кабеленесущие системы. Только ГОСТ.

ООО "ПРОкабель"

Тел.: +7(343) 2700005

info@prokabel.pro

www.prokabel.pro

ООО "Межрегиональная кабельная компания" предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге. Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ. Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS) Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS) Кабель СИП Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.

E-mail: vipcom@mail.ru

www: http://1mkk.ru/

телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34

ООО "АБК "АМПЕР" Поставка кабельно-проводник Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.

ООО "АБК "АМПЕР"

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E-mail: abk-amper@mail.ru

Сайт: www.abk-amper.ru

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

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