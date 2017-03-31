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CABEX 2017
Предложение № 452220
продам
БИФ-Н 0, 5
БИФ-Н 0, 75
БИФ-Н 1, 0
БИФ-Н 1, 5
БИФ-Н 2, 5
БИФ-Н 4, 0
БИФ-Н 6, 0
БИФ-Н 10, 0
БИФЭЗ-Н 0, 2
БИФЭЗ-Н 0, 35
БИФЭЗ-Н 0, 5
БИФЭЗ-Н 0, 75
БИФЭЗ-Н 1, 0
БИФЭЗ-Н 2, 5
БИФЭЗ-Н 2х0, 2
БИФЭЗ-Н 2х0, 35
БИФЭЗ-Н 2х0, 5
БИФЭЗ-Н 2х0, 75
БИФЭЗ-Н 2х1, 0
БИФЭЗ-Н 2х1, 5
БИФЭЗ-Н 2х2, 5
БИФЭЗ-Н 3х0, 2
БИФЭЗ-Н 3х0, 35
БИФЭЗ-Н 3х0, 5
БИФЭЗ-Н 3х0, 75
БИФЭЗ-Н 3х1, 0
БИФЭН 0, 2 б/р
БИФЭН 0, 2
БИФЭН 0, 35
БИФЭН 0, 5
БИФЭН 0, 75
БИФЭН 1, 0
БИФЭН 1, 5
БИФЭН 2, 5
БИФЭН 2х0, 2
БИФЭН 2х0, 35
БИФЭН 3х0, 5
БИФЭН 3х0, 75
БИФМ-н 0, 2
БИФМЭЗ 2х0, 35
БИН 0, 35
БИН 0, 5
БИН 0, 75
БИН 1, 5
БФС 0, 2 б/р
Контактная информация:Имя: Миронова Кристина