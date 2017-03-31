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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
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Кабель силовой с ПВХ изоляцией: В наличии на складах: АВБбШв 3х120-6кВ км 2...

Предложение № 452227

Кабель силовой с ПВХ изоляцией:
В наличии на складах:
АВБбШв 3х120-6кВ км 2, 100
АВБбШв 3х150-6кВ км 1, 235
АВБбШв 3х185-6кВ км 0, 975
АВБбШв 3х240-6кВ км 0, 500
АВБбШв 3х35-6кВ км 2, 150
АВБбШв 3х50-6кВ км 1, 700
АВбБШв 3х70-6кВ км 1, 100
АВБбШв 3х95-6кВ км 0, 910
АВБбШвнг 3х120-6кВ км 1, 975
АВБбШвнг(А)-LS 3х120-6кВ км 1, 675
АВБбШвнг(А)-LS 3х185-6кВ км 0, 706
АВБВнг-LS 1х400-3кВ км 0, 800
АВБВнг-LS 1х630-3кВ км 0, 790
АВВГнг-LS 4х70 Км 0, 173
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х2, 5-0, 66кВ Км 2, 162
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х2, 5-0, 66кВ Км 4, 100
ВБШвнг(А)-ХЛ 4х185-1кВ Км 0, 372
ВБШвнг(А)-ХЛ 4х240-1кВ Км 0, 285
ВВГнг(А)-LS 3х2, 5-0, 66кВ Км 0, 060
ВВГЭнг 3х95/50-0, 66/1кВ Км 0, 380
С уважением,
Василов Игорь Наилевич
Региональный представитель отдела регионально - корпоративных продаж
ООО ГК «ЭнергоТехХолдинг» (ГК ЭТХ)
Тел.: +7(342)202-29-92,
Тел./факс: +7(342)20-55-888
ICQ: 716-787-015
E-mail: 1009@eth59.ru eth_159@mail.ru
Сайт: http://www.eth59.ru/
ИНН/КПП 5903104521/590301001

Контактная информация:

Имя: Василов Игорь Наилевич
Компания: ООО ГК «ЭнергоТехХолдинг» (ГК ЭТХ)
E-mail: 
www: http://www.eth59.ru/
телефон: +7(342)202-29-92


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