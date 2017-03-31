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CABEX 2017
Предложение № 452227
Кабель силовой с ПВХ изоляцией:
В наличии на складах:
АВБбШв 3х120-6кВ км 2, 100
АВБбШв 3х150-6кВ км 1, 235
АВБбШв 3х185-6кВ км 0, 975
АВБбШв 3х240-6кВ км 0, 500
АВБбШв 3х35-6кВ км 2, 150
АВБбШв 3х50-6кВ км 1, 700
АВбБШв 3х70-6кВ км 1, 100
АВБбШв 3х95-6кВ км 0, 910
АВБбШвнг 3х120-6кВ км 1, 975
АВБбШвнг(А)-LS 3х120-6кВ км 1, 675
АВБбШвнг(А)-LS 3х185-6кВ км 0, 706
АВБВнг-LS 1х400-3кВ км 0, 800
АВБВнг-LS 1х630-3кВ км 0, 790
АВВГнг-LS 4х70 Км 0, 173
ВБбШвнг(А)-ХЛ 3х2, 5-0, 66кВ Км 2, 162
ВБбШвнг(А)-ХЛ 5х2, 5-0, 66кВ Км 4, 100
ВБШвнг(А)-ХЛ 4х185-1кВ Км 0, 372
ВБШвнг(А)-ХЛ 4х240-1кВ Км 0, 285
ВВГнг(А)-LS 3х2, 5-0, 66кВ Км 0, 060
ВВГЭнг 3х95/50-0, 66/1кВ Км 0, 380
С уважением,
Василов Игорь Наилевич
Региональный представитель отдела регионально - корпоративных продаж
ООО ГК «ЭнергоТехХолдинг» (ГК ЭТХ)
Тел.: +7(342)202-29-92,
Тел./факс: +7(342)20-55-888
ICQ: 716-787-015
E-mail: 1009@eth59.ru eth_159@mail.ru
Сайт: http://www.eth59.ru/
ИНН/КПП 5903104521/590301001
Контактная информация:Имя: Василов Игорь Наилевич