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ООО "АБК "АМПЕР"
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Предлагаем оптоволоконный кабель, страна производства сша, фирмы Офс и Присмиан...

Предложение № 452235

Предлагаем оптоволоконный кабель, страна производства сша, фирмы Офс и Присмиан . Кабель нигде не используется, хранится в бухтах в Москве. Есть протокол испытаний на 288, и сертификат соответсвия на всю партию. Количество 85902 метров, три вида. Так-же есть стоимостная оценка независимой экспертизы. Согласны на торг. Объем поставок различных модификаций может быть увеличен.
Можем продать всю партию по цене 5,3 долл.
288 огнестойкий магистральный - 41522 метров цена 7,70 долл 1 метр
144 - 20031 метров - цена 5,70 долл 1 метр
096 - 24349 метров - цена 4,70 долл 1 метр
Или оплата по курсу ЦБ РФ в рублях.

Контактная информация:

Имя: Сергеев Сергей Иванович
Компания: ООО
E-mail: 
телефон: 89175988952


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