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Предложение № 452238
Кабель "витая пара" UTP (U/UTP)-4PR-Cat.5e-SOLID, PVC, медь, 0,5 мм, 24 AWG, (305 м)
White CAT5E Кабель "витая пара" 24AWG/4PRS UTP 75&#8451; 001M
наличие 200 бухт
3050 р.
проходит Fluke test 100 м
Контактная информация:Имя: Компания Веркон