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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Продаем кабель, не б/у, изготовлен в конце 2016 года. Весь кабель на барабанах, запломбирован. Кабель(провод)
Стаханов Вячеслав Олегович
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
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Кабель &quot;витая пара&quot; UTP (U/UTP)-4RP-Cat.5e-SOLID, PVC...

Предложение № 452239

Кабель &quot;витая пара&quot; UTP (U/UTP)-4RP-Cat.5e-SOLID, PVC, алюминий плакированный медью, с
использованием серебряной пудры (CCAg), 0,51 мм, 24 AWG, (305 м)
White CAT5E Кабель &quot;витая пара&quot; 24AWG/4PRS UTP 75&amp;#8451; 001M
Наличие - 300 бухт
2 720 р
проходит Fluke test 70 м

Контактная информация:

Имя: Компания Веркон
Компания: ООО Веркон
E-mail: 
www: http://www.verkkon.net
телефон: +7-812-716-3338


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