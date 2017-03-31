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Кабель и провод: предложение
Кабель "витая пара" UTP (U/UTP)-4PR-Cat.6-SOLID, PVC, алюминий...
Предложение № 452243
Кабель "витая пара" UTP (U/UTP)-4PR-Cat.6-SOLID, PVC, алюминий плакированный медью, с
использованием серебряной пудры (CCAg), 0,57 мм, 23 AWG, (305 м)
White CAT6 Кабель "витая пара" 23AWG/4PRS UTP 75℃ 001M
150 бухт
3 990 р
проходит Fluke test 70 м
Контактная информация:
Имя: Компания Веркон
Компания: ООО Веркон
E-mail:
www:
http://www.verkkon.net
телефон: +7-812-716-3338
Печать
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Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
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Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
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