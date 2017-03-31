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Кабель и провод: предложение
Оптоволокно Crestron cresfiber8G и Panduit 6AU/FTP Предлагаю кабель - Crestron...
Предложение № 452245
Оптоволокно Crestron cresfiber8G и Panduit 6AU/FTP Предлагаю кабель - Crestron CRESFIBER8G-NP-SP1000 многомодовый оптоволоконный кабель DigitalMedia 8G, 50/125 мкм для непленумных полостей 300м. - в наличии 2 катушки
Panduit PUFL6X04WH-KD 6A U/FTP LSZH 23AWG белый уп.500м - в наличии 1 катушка
Цена в два раза ниже рыночной.
Контактная информация:
Имя: Владислав Кудрявцев
E-mail:
телефон: 9175609956
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предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS)
Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ
Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS)
Кабель СИП
Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.
E-mail: vipcom@mail.ru
www: http://1mkk.ru/
телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
Сайт: www.abk-amper.ru
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- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
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- Провода для взрывных работ (ВП)
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ООО "Е5 групп"
e-mail: e5group@rambler.ru
Tel. +7 (4855) 25-25-71