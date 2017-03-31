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Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Продаем кабель, не б/у, изготовлен в конце 2016 года. Весь кабель на барабанах, запломбирован. Кабель(провод)
Стаханов Вячеслав Олегович
Распродажа без отмотки скидки МКСБ МКСАБп МКСБ ТЗБ ТЗПАШп ТЗАБп ЗКП П-296 КСПП ТГ ТБ СБВБ МФ НлФ СБЗПу и др МКПАБп
Славкабель ООО
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
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Силовые провода АПВ6,0 АПВ2,5, кабели дальней связи, провода неизолированные с...

Предложение № 452248

Силовые провода АПВ6,0 АПВ2,5, кабели дальней связи, провода неизолированные с резерва.
Провода неизолированные А-70 ГОСТ 839-80 2005 т 0,600
Провода силовые АПВ-2,5 ГОСТ 6323-79 2008 км 2,820
Провода силовые АПВ-6,0 ГОСТ 6323-79 2008 км 2,180
Кабели контрольные КВВГ 10x1,5 ГОСТ 1508-78 2008 км 1,500
Кабели дальней связи МКСАШп 4x4x1,2 ГОСТ 15125-92 2008 км 0,767
Кабели дальней связи МКСАШп 4x4x1,2 ГОСТ 15125-92 2005 км 5,233
Кабели дальней связи ЗКП 1x4x1,2 ТУ 16-505.233-78 2005 км 4,700

Контактная информация:

Имя: Андрей
Компания: МеталлРесурс
E-mail: 
телефон: 79096442868


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