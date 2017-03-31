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Предложение № 452248
Силовые провода АПВ6,0 АПВ2,5, кабели дальней связи, провода неизолированные с резерва.
Провода неизолированные А-70 ГОСТ 839-80 2005 т 0,600
Провода силовые АПВ-2,5 ГОСТ 6323-79 2008 км 2,820
Провода силовые АПВ-6,0 ГОСТ 6323-79 2008 км 2,180
Кабели контрольные КВВГ 10x1,5 ГОСТ 1508-78 2008 км 1,500
Кабели дальней связи МКСАШп 4x4x1,2 ГОСТ 15125-92 2008 км 0,767
Кабели дальней связи МКСАШп 4x4x1,2 ГОСТ 15125-92 2005 км 5,233
Кабели дальней связи ЗКП 1x4x1,2 ТУ 16-505.233-78 2005 км 4,700
Контактная информация:Имя: Андрей