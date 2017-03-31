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Предложение № 452255
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНКА 50%
UTP 100 пар кат5е 24 AWG lszh 4 катушки по 305м
UTP 4 пары кат6е 3000м
Контактная информация:Имя: Гаранин Николай Алексеевич