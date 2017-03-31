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CABEX 2017
Предложение № 452256
Продам остатки на обьекте
ПБПнг(А)HF 415м барабан Электрокабель (Кольчугино)16 г.
ПБПнг(А)HF 420м барабан Электрокабель (Кольчугино)16 г.
не в лом и не горитю. Предложение на эл-ку
Контактная информация:Имя: Владислав