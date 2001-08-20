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Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Продаем кабель, не б/у, изготовлен в конце 2016 года. Весь кабель на барабанах, запломбирован. Кабель(провод)
Стаханов Вячеслав Олегович
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Распродажа без отмотки скидки МКСБ МКСАБп МКСБ ТЗБ ТЗПАШп ТЗАБп ЗКП П-296 КСПП ТГ ТБ СБВБ МФ НлФ СБЗПу и др МКПАБп
Славкабель ООО
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Распродажа склада, кабель ВБбШв 3х10 кв.мм (ож)-0, 66 оптом 39T-20-08-01...

Предложение № 452261

Распродажа склада, кабель ВБбШв 3х10 кв.мм (ож)-0, 66
оптом
39T-20-08-01 OR
VGA.3C.6W
BZP 3587/25
SCF-12/10
2L-1003P/C
BZ 8760Fr
ТППэП 20*2*0, 5
BZ 9236
ВБбШв 3х6 кв.мм (ож)-0, 66
ВБбШв 3х10 кв.мм (ож)-0, 66
КИПЭВ 2х2х0, 6
КСПВ 4х0, 50
КВВГнг-LS 4х1
ВВГнг-LS 5х2, 5
КГ-ХЛ 2х0.75
КПСЭнг-FRLS 1х2х0, 75
КМПВнг-LS 1x2, 5
КПСЭнг-FRLS 2х2х1, 0
КПСВВнг-LS 1х2х1, 5
КПСВВнг-LS 1х2х2, 5
ТПВнг 5х2х0, 5
КВВГнг-FRLS 4х2, 5
КПСВЭПсКГ 2х0, 5
РК-75-4-22м
КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0, 5
КСРЭВнг(А)-FRLS-2х2х0, 97
КПСЭнг-FRHF 2х2х2, 5
КПСЭнг-FRHF 1х2х1, 5
АТ-КЭ-1, 0-2И
КМ-02-2Э-А
ВВГнг-FRLS 2х1, 5
ВВГнг-FRLS 4х1, 5
19C-U5-03WT-B305
L-3C2VS чёрный
КСПВ 1х2х0, 50
КВВГнг-LS 19х1, 0
КВВГЭнг-LS 4х1, 0
Заполняйте таблицу, что вам интересно и по какой цене
Склад территориально - &quot;Мосрентген&quot;
Так же есть много другой продукции.
Вместо сайта таблица приложена.

Контактная информация:

Имя: Acrabash
E-mail: 
www: http://yadi.sk/i/OOsfN7E33GhwsJ
телефон: 84993466723


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