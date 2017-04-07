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Выставка Cabex-2017
Предложение № 452263
Продам кабель телефонный медный. Цена: 40 тыс. руб. при покупке всех позиций сразу.
Низкая цена установлена в связи с ликвидацией складских остатков.
Некоторые позиции имеют нетоварный вид (данные представлены ниже). Товар на складе в Ногинске (МО).
Артикул Наименование Единица измерения Объем на реализацию Год производства Производитель
14-0201/П Кабель КСПП 1х4х0,64 км/1000м 0,952, 2012г., Беларусскабель
14-0202/П Кабель КСПпП 1х4х0,9 км/1000м 0,410, 2013г., СКК
14-0301/П Кабель КЦППэп 100х2х0,4 км/1000м 0,130, 2010г., СКК
14-0101 Кабель ТПВнг 20х2х0,5 км/1000м 0,624, 2012г., Сарансккабель
14-0102 Кабель ТПВнг-LS 10х2х0,5 км/1000м 0,070, ----г., Сарансккабель (нетоварный вид)
14-0104 Кабель ТПппПЗ 5х2х0,4 км/1000м 2,601, 2012г., СКК
14-0126 Кабель ТППэпЗБбШп 50х2х0,5 км/1000м 0,121, ----г., (нетоварный вид)
Контактная информация:Имя: Никита