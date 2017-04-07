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Кабель и провод: предложение
СИП-2 3*35+1*54,6+1*25 ГОСТ 8572м 102,00р/м Людиново 2013
СИП-2...
Предложение № 452268
СИП-2 3*35+1*54,6+1*25 ГОСТ 8572м 102,00р/м Людиново 2013
СИП-2 3*95+1*95 ГОСТ 221м 224,50р/м Людиново 2012
СИП-3 1*35 ГОСТ 503м 25,30р/м Рыбинсккабель 2013
СИП-3 1*50 ГОСТ 540м 33,30р/м Цветлит 2013
СИП-3 1*95 ГОСТ 1585м 57,75р/м Белтелекаб 2014
Контактная информация:
Имя: Алтынникова Мария Александровна
Компания: ООО Комапния Клайв
E-mail:
ICQ: 663332083
телефон: 79660807577
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