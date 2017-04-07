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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
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Завьялов Евгений Викторович
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КВК 2В 2х0, 5 12V внутренний кабель SyncWire 11, 00р.м КВК 2П 2х0, 5 12V...

Предложение № 452273

КВК 2В 2х0, 5 12V внутренний кабель SyncWire 11, 00р.м
КВК 2П 2х0, 5 12V внешний кабель SyncWire 11, 00р.м
КВК 2В 2х0, 75 12V внутренний кабель SyncWire 14, 00р.м
КВК 2П 2х0, 75 12V внешний кабель SyncWire 14, 00р.м
КВК 2В 2х0, 5 внутренний кабель SyncWire 14, 20р.м
КВК 2П 2х0, 5 внешний кабель SyncWire 14, 20р.м
КВК 2В 2х0, 75 внутренний кабель SyncWire 15, 40р.м
КВК 2П 2х0, 75 внешний кабель SyncWire 15, 40р.м
ШВВП 2*0.5 4р.м
ШВВП 2*0.75 5.5р.м
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0, 2 кабель 6, 08296
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0, 35 кабель 7, 4308
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0, 5 кабель 9, 55032
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0, 75 кабель 12, 34272
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1, 0 кабель 15, 39408
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1, 5 кабель 20, 28936
КПСнг(А)-FRLS 1x2x2, 5 кабель 30, 5968
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0, 2 кабель 11, 024
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0, 35 кабель 13, 83304
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0, 5 кабель 17, 95144
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0, 75 кабель 23, 3584
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1, 0 кабель 29, 0576
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1, 5 кабель 38, 52992
КПСнг(А)-FRLS 2x2x2, 5 кабель 59, 59096

Контактная информация:

Имя: Мухин Илья Владиславович
Компания: ООО ЭЛЕКТРОТЕХКОМ
E-mail: 
ICQ: 656105135
www: http://kvk-cable.ru
телефон: 89688266454


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