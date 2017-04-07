|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Выставка Cabex-2017
Предложение № 452274
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,2 кабель 6,08296
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,35 кабель 7,4308
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5 кабель 9,55032
КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 кабель 12,34272
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0 кабель 15,39408
КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 кабель 20,28936
КПСнг(А)-FRLS 1x2x2,5 кабель 30,5968
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,2 кабель 11,024
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,35 кабель 13,83304
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5 кабель 17,95144
КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75 кабель 23,3584
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,0 кабель 29,0576
КПСнг(А)-FRLS 2x2x1,5 кабель 38,52992
КПСнг(А)-FRLS 2x2x2,5 кабель 59,59096
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,2 кабель 6,80576
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,35 кабель 8,75472
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5 кабель 10,45824
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 кабель 13,19448
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,0 кабель 16,23336
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 кабель 21,8712
КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2,5 кабель 32,83384
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,2 кабель 12,07024
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,35 кабель 14,62448
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5 кабель 19,61024
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 кабель 25,18256
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,0 кабель 31,10536
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x1,5 кабель 40,83248
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x2,5 кабель 61,80824
Контактная информация:Имя: Мухин Илья Владиславович