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ООО «Сарансккабель»
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Кабель,провод ВВГ от производителя по низким ценам: ВВГ, ВВГнг кабель...

Предложение № 452277

Кабель,провод ВВГ от производителя по низким ценам:
ВВГ, ВВГнг кабель 2x10 117,34 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 2x2,5 17,64 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 2x4 32,46 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 2x6 47,34 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 2х1,5 10,80 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 3х10 117,36 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5 14,28 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 3х16 306,62 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 3х2,5 23,76 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 3х4 44,64 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 3х6 72,60 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 4х10 165,12 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 4х1,5 28,30 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 4х16 353,93 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 4х25 609,67 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 4х2,5 45,61 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 4х35 882,17 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 4х4 63,84 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 4х6 100,48 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 5х10 204,62 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 5х1,5 34,82 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 5х16 325,72 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 5х25 677,08 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 5х2,5 57,94 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 5х35 1101,38 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 5х4 82,87 руб
ВВГ, ВВГнг кабель 5х6 121,16 руб

Также в наличии Кабель ВВГ ГОСТ(Брянский,Дмитровский кабельные заводы); ВВГ ГОСТ КОНКОРД(плоский); ВВГ ГОСТ КОНКОРД (с порошковым наполнителем);NYM;NYM КОНКОРД

Для оптовиков и постоянных клиентов особые условия и скидки

Контактная информация:

Имя: Миронов Константин Игоревич
Компания: Светлая компания
E-mail: 
телефон: 9779691409


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