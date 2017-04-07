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Кабель и провод: предложение
Продам высоковольтный кабель:
1. Кабель LSC 220 кВ сечением Cu 1х1200/410 кв...
Предложение № 452282
Продам высоковольтный кабель:
1. Кабель LSC 220 кВ сечением Cu 1х1200/410 кв. мм (10210090/260412/0009186, Корея), 5 990 м;
2. Кабель LSC 220 Кв сечением Cu 1х2000/410 кв. мм (10210090/050512/0009926, КОРЕЯ), 14 035 м.
А также концевые муфты для данного кабеля.
Кабель новый, в заводской упаковке - все на барабанах.
По всем вопросам пишите, звоните.
Контактная информация:
Имя: Цветков Анатолий Анатольевич
E-mail:
телефон: 79113717925
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ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.
Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru
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Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
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- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
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249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS)
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E-mail: vipcom@mail.ru
www: http://1mkk.ru/
телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34