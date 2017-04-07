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Кабель и провод: предложение
Изготавливаем РВД рукава высокого давления с БРС Komatsu по артикулам...
Предложение № 452291
Изготавливаем РВД рукава высокого давления с БРС Komatsu по артикулам приведенным ниже и не только.
Ваша выгода от 40% !!! Используем резину Dunlop, Continental, TeсhnoPower или другую по вашему желанию.
8 (800) 775-12-01
Контактная информация:
Имя: Менеджер
E-mail:
www:
http://tepark.ru
телефон: +7(391)2199924
Печать
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Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
Кабели контрольные
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Кабели силовые 0.66 и 1 кВ
Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ
Кабели монтажные
Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS)
Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ
Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS)
Кабель СИП
Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.
E-mail: vipcom@mail.ru
www: http://1mkk.ru/
телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF, ВВГнг(А)-LS, NYM, NYY, провод СИП, муфты, арматура, кабеленесущие системы. Только ГОСТ.
ООО "ПРОкабель"
Тел.: +7(343) 2700005
info@prokabel.pro
www.prokabel.pro
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com