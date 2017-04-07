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Кабель и провод: предложение
Продам по сниженной цене КГ 3*150+1*95 Камкабель 655 метров. Новый на...
Предложение № 452296
Продам по сниженной цене КГ 3*150+1*95 Камкабель 655 метров. Новый на барабанах, произведен 4 квартал 2016 года. Предназначался для монтажа на ПС ФСК ЕЭС, не успели запроцентовать по титулу. Исполнение маслостойкое (КГН)
Контактная информация:
Имя: Alexandr Khanin
E-mail:
телефон: 9878470022
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Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович
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249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
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ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
Сайт: www.abk-amper.ru
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
sales@xinming.ru
ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.
Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru