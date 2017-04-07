|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Фоторепортаж
Предложение № 452298
Шатуны на 4ВУ1-5/9 ремонт, перезаливка, новые на 1ПБ10, 4ПБ28, 5ПБ, ФУБС, ремонт, реставрация, новые.Замена втулки, ремонт баббита, перезалика баббита. Любой размер. Разгрузочный клапан ПФ32 на 4ВУ. Поршень, Шатун, кольца поршневые, палец, пластина клапанная, коленвал, радиатор, блок цилиндров, клапан аварийный, клапан перепускной, маслозгонная шайба, крышки, плиты клапанные, ограничитель, седло, упор, клапанная коробка, щит манометров, щит приборов на КСЭМ, на 4ВУ М2. М4 и т.д. Все запасные части есть на складе, формирование заказа за 1 день. Отправим наложенным платежом. Огромные СКИДКИ!!! до 50%. Покупайте сегодня для успешной работы завтра!!!
Контактная информация:Имя: Елена