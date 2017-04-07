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Кабель и провод: предложение
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Продам по сниженной цене КГ 3*150+1*95 Камкабель 655 метров. Новый на барабанах, произведен 4 квартал 2016 года.
Alexandr Khanin
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
ООО «ПРОкабель»
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
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Шатуны на 4ВУ1-5/9 ремонт, перезаливка, новые на 1ПБ10, 4ПБ28, 5ПБ...

Предложение № 452298

Шатуны на 4ВУ1-5/9 ремонт, перезаливка, новые на 1ПБ10, 4ПБ28, 5ПБ, ФУБС, ремонт, реставрация, новые.Замена втулки, ремонт баббита, перезалика баббита. Любой размер. Разгрузочный клапан ПФ32 на 4ВУ. Поршень, Шатун, кольца поршневые, палец, пластина клапанная, коленвал, радиатор, блок цилиндров, клапан аварийный, клапан перепускной, маслозгонная шайба, крышки, плиты клапанные, ограничитель, седло, упор, клапанная коробка, щит манометров, щит приборов на КСЭМ, на 4ВУ М2. М4 и т.д. Все запасные части есть на складе, формирование заказа за 1 день. Отправим наложенным платежом. Огромные СКИДКИ!!! до 50%. Покупайте сегодня для успешной работы завтра!!!

Контактная информация:

Имя: Елена
E-mail: 
www: http://compressor-mel.ucoz.ru
телефон: 380677086068


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