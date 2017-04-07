|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
Предложение № 452300
Диэлектрические вставки ВД-30, ВДГ-1, ВДГ-1-1, ВДГ-2, ВДГ-2-2, ВДГ-3, ВДГ-3-3, ФГС-1П8, ФГИ-1П8, ФГС-1П10, ФГИ-1П10
Компания Технопарк производит диэлектрические вставки ВД-30, ВДГ-1, ВДГ-1-1, ВДГ-2, ВДГ-2-2, ВДГ-3, ВДГ-3-3, ФГС-1П8, ФГИ-1П8, ФГС-1П10, ФГИ-1П10. Производство сертифицировано, технические условия ТУ – зарегистрированы в Росстандарте. Наши вставки уже несколько лет работают в Газпром трансгаз Москва, Газпром трансгаз Екатеринбург, Газпром трансгаз Югорск и т.д.
Цена на вставки ВД-30, ВДГ-1 - 2000 рублей за шт. с НДС.
Цена на вставки ВДГ-1-1, ВДГ-2, ВДГ-3, ФГС-1П8, ФГИ-1П8 - 2250 рублей за шт. с НДС
Цена на вставки ВДГ-2-1, ВДГ-3-1, ФГС-1П10, ФГИ-1П10 - 2500 рублей за шт. с НДС
Контактная информация:Имя: Илья