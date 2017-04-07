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Продам по сниженной цене КГ 3*150+1*95 Камкабель 655 метров. Новый на барабанах, произведен 4 квартал 2016 года.
Alexandr Khanin
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
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В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF,
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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
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Диэлектрические вставки ВД-30, ВДГ-1, ВДГ-1-1, ВДГ-2, ВДГ-2-2, ВДГ-3...

Предложение № 452300

Диэлектрические вставки ВД-30, ВДГ-1, ВДГ-1-1, ВДГ-2, ВДГ-2-2, ВДГ-3, ВДГ-3-3, ФГС-1П8, ФГИ-1П8, ФГС-1П10, ФГИ-1П10
Компания Технопарк производит диэлектрические вставки ВД-30, ВДГ-1, ВДГ-1-1, ВДГ-2, ВДГ-2-2, ВДГ-3, ВДГ-3-3, ФГС-1П8, ФГИ-1П8, ФГС-1П10, ФГИ-1П10. Производство сертифицировано, технические условия ТУ – зарегистрированы в Росстандарте. Наши вставки уже несколько лет работают в Газпром трансгаз Москва, Газпром трансгаз Екатеринбург, Газпром трансгаз Югорск и т.д.

Цена на вставки ВД-30, ВДГ-1 - 2000 рублей за шт. с НДС.
Цена на вставки ВДГ-1-1, ВДГ-2, ВДГ-3, ФГС-1П8, ФГИ-1П8 - 2250 рублей за шт. с НДС
Цена на вставки ВДГ-2-1, ВДГ-3-1, ФГС-1П10, ФГИ-1П10 - 2500 рублей за шт. с НДС

Контактная информация:

Имя: Илья
E-mail: 
www: http://tepark.ru
телефон: +7(343)2861371


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