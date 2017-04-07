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Фоторепортаж с экспозиции
Предложение № 452304
Оптиковолоконный кабель следующих марок по договорной цене
опн-обн-02-02а01-0,2 окс01 дпл 032 а-н
опн-обн-02-02а01-0,2 окс01 дпл 032 а
опн-обн-08-08а01-0,4 окс01 дпл 048
опн-обн-12-12а01-0,4 окс01 опс-024т
опн-дпс-016 окс01 дпо-012тн
опн-дпс 04-016а08-7,0 окс01 дпо-012т
опн-дпс 04-032а08-7,0 окс01 опс-016у16
опн-дпс-04-048а2-8,0 окс01 дпс-032т08
опн-дпо-Н-04-004а04-2,7 окс01 опс-24т
опн-тос-01-012а12-4,0 окс01 дпс-004а
опн-тос-01-008а08-4,0 окс01 дпл-048т
опн-то-008а
севкабель оптик дпс 032а-04-11,0
севкабель оптик дпс 032а-04-а08х4х11,0
еврокабель окдн 8х4а-2,7
еврокабель огм-2х4е-7
еврокабель окд-4х8е-2,7
еврокабель окд-2х4а-2,7
аcome-н-pace uмс 8*4*g.652d
аcome-н-pace uмс 6*6*g.652d
интегра-иксл-м4п-а32-2,5
интегра-иксл-м4п-а32-2,5
интегра-икл-а24-2,7
мкф-окстм-10а-01-0,22-72-(2,7)
сокк-оклст-01-6-8-10/125-0,36/0,22-3,5/18-1,0
fyouod2pmu 2x6sml
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Контактная информация:Имя: Борис Борисович