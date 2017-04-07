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Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
Предложение № 452310
КУИН нг(А)-LS 7х1, 0 ВЭК 1022 м
РвБРнг(А)-LS 27х1, 0 2000м
Контактная информация:Имя: Михаил Александрович