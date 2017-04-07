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Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
Предложение № 452311
Кабель связи оптоволоконный ОСД -8-4А-10 производство Еврокабель с хранения на двух барабанах 3500 м/п и 1500 м/п. Цена ниже оптовой. Оплата любая.
Контактная информация:Имя: Теселкин Вадим Валентинович