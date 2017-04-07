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Фоторепортаж
Предложение № 452333
Кабель АСБл-10 3х70 - 305м. Продается одним куском. Цена 550 рублей за 1 м. Возможные оплаты: наличный расчет, безналичный расчет.
Контактная информация:Имя: Александров Андрей Васильевич