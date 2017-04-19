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Кабель и провод: предложение
Продам кабель Витая пара SFTP 4x2x0.51 категория 5e out/Cu экран Premium...
Предложение № 452346
Продам кабель Витая пара SFTP 4x2x0.51 категория 5e out/Cu экран Premium (305м)
Количество жил – 8, количество пар - 4
Материал жилы – медь
Витая пара с двойным экраном, каждая пара расположена в индивидуальном экране из фольги.
Контактная информация:
Имя: Мирончик Светлана Ивановна
E-mail:
www:
http://1uts.ru/
телефон: 79221299049
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ООО ТПК ФОРЕС предлагает кабель ППГнг(А)-HF со склада из наличия и под заказ,а также провода и кабели ВВГнг(А)-Ls ,ПУГВ ,изготовленые по ГОСТ,также из наличия
495 3638183,Евгений
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com
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- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
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249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
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