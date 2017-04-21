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Кабель и провод: предложение
Продам кабели, оставшиеся после строительных работ. НЕ Б/У!
Марки: ВВГнг LS...
Предложение № 452347
Продам кабели, оставшиеся после строительных работ. НЕ Б/У!
Марки: ВВГнг LS 3x4; ВВГнг LS 5x2.5; ВВГнг LS 2x4; ВВГнг 3х2, 5; ВВГ(А)нг LS 5x6; КИПЭВнг Ls 2x2x0.6; КВВГнг LS 4x1.5; КВВГнг LS 5x1.5; ТПВ10х2х0, 5; КМПВЭВнг LS 3x1; КМПВнг LS 3x1; 39U-S1-04-01BL; Кабель антенного типа.
Метраж указан в списке.
По всем вопросам обращаться по телефону.
Цена по договорённости.
Контактная информация:
Имя: Александр
E-mail:
телефон: 79105920190
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ООО ТПК ФОРЕС предлагает кабель ППГнг(А)-HF со склада из наличия и под заказ,а также провода и кабели ВВГнг(А)-Ls ,ПУГВ ,изготовленые по ГОСТ,также из наличия
495 3638183,Евгений
В наличии на региональном складе Nexans в Екатеринбурге: силовой кабель АПвПуг, АПвПу2г, АПвВнг (А)-LS, ППГнг(А)-HF, ВВГнг(А)-LS, NYM, NYY, провод СИП, муфты, арматура, кабеленесущие системы. Только ГОСТ.
ООО "ПРОкабель"
Тел.: +7(343) 2700005
info@prokabel.pro
www.prokabel.pro
КПСнг(А) FRLs 1*2*0,5
КПСнг(А) FRLs 1*2*0,75
КПСнг(А) FRLs 1*2*1,5
КПСнг(А) FRLs 1*2*2,5
КПСЭнг(А) FRLs 1*2*0,5
КПСЭнг(А) FRLs 1*2*0,75
КПСЭнг(А) FRLs 1*2*1,5
КПСЭнг(А) FRLs 1*2*2,5
89035802073, fes64@yandex.ru
ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.
Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru
Prysmian Group – мировой лидер кабельной индустрии.
В России Prysmian Group является собственником компании "Рыбинскэлектрокабель" (ООО "РЭК") с производством в городе Рыбинск.
Компания представляет широкий спектр кабельной продукции: от низковольтных до сверхвысоковольтных кабелей и систем, и телекоммуникационные кабели и решения.
Офис в Москве:
ул. Чаплыгина 20, стр.7
Тел/факс +7495 777 80 86, +7495 777 80 89
info.ru@prysmiangroup.com