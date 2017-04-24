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Кабель UTP2 – торговая марка NEOMAX, артикул NM10000. ООО МП Стройсервис...

Предложение № 452366

Кабель UTP2 –
торговая марка NEOMAX, артикул NM10000.

ООО МП Стройсервис продает кабель UTP2 (2х2х0,51), кат. 5е, торговой марки NEOMAX, артикул NM10000 из наличия на складе в г.Екатеринбурге. Цена кабеля 7788,00 рублей за 1 км с НДС, 3894,00 рубля за упаковку 500 м с НДС. Кабель упакован в картонную коробку размером 36х36х18 см, строительная длина 500м, вес 9,0кг. Жилы в кабеле медные, калиброванные, одно проволочные, диаметром 0,51 см, в изоляции из высокопрочного полиэтилена, свиты попарно. Оболочка кабеля изготовлена из огнестойкого поливинилхлорида светло-серого цвета.
На кабель выдан сертификат соответствия ГОСТ № POOC CN.AГ99.H05260, срок действия с 15.02.16г. по 14.02.2019 года. Кабель изготовлен по стандарту ISO/IEC 11801.
ООО МП Стройсервис заключает договора на изготов-ление кабеля различных цветов с нанесением на оболочку кабеля маркировки Логотипа и Телефона Заказчика.
Мы работаем ежедневно, без выходных с 8-00 до 20-00,
оперативно и надежно. Быстро отгружаем кабель во все города России, с доставкой до склада покупателя.

С уважением, Директор ООО МП Стройсервис
Черняховский Яков Гиршович
620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, д.57, оф.20
Телефон-факс: 8-(343) 376-56-89, телефон: 8-912 247 9608
ICQ:157804223, E-mail: yakov1903@mail.ru
http://stroyservis-mp.pulscen.ru

24.04.2017 года.

Контактная информация:

Имя: Черняховский Яков Гиршович
Компания: частная Малое предприятие "Стройсервис"
E-mail: 
ICQ: 157804223
телефон: 8-912 247 9608


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