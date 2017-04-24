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Предложение № 452372
Кабель КГ-ХЛ 3х4,0
ООО МП Стройсервис продает со склада в Екатеринбурге
силовой, гибкий, холодостойкий, медный кабель марки
КГ-ХЛ 3х4,0. Кабель изготовлен по ТУ 16.К73.05-93, строительная длина 100м, намотан в бухту. В кабеле используются три медные, многопроволочные, стойкие к многократным изгибам жилы сечением 4,0 мм кв.
Мы работаем ежедневно, без выходных с 8-00 до 20-00,
оперативно и надежно. Быстро отгружаем кабель во все города России, с доставкой до склада покупателя.
С уважением, Директор ООО МП Стройсервис
Черняховский Яков Гиршович
620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, д.57, оф.20
Телефон-факс: 8-(343) 376-56-89, телефон: 8-912 247 9608
ICQ:157804223, E-mail: yakov1903@mail.ru
http://stroyservis-mp.pulscen.ru
24.04.2017 года.
Контактная информация:Имя: Черняховский Яков Гиршович