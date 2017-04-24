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Предложение № 452376
Кабели силовые в ПВХ изоляции, с броней и без, на напряжение 0, 66кВ, 1кВ и 6кВ, с алюминиевыми и медными жилами сечением от 1, 5 до 300мм2 марок ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВБбШв, ВБбШнг(А), ВБбШнг(А)-LS, ВБбШнг(А)-FRLS, АВВГ, АВВГ(А)нг, АВВГнг(А)-LS, АВБбШв, АВБбШнг(А), АВБбШнг(А)-LS и пр.
Кабели контрольные в ПВХ изоляции, с броней и без, с медными жилами от 0, 75 до 10 мм2 и количеством жил от 3-х до 52-х марок КВВГ, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS, КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭ, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБбШв, КВБбШнг(А), КВБбШнг(А)-LS и пр.
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 1кВ, 6кВ, 10кв и 35кВ, с алюминиевыми и медными жилами марок ПвВнг(В)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПУ2Г, ПВБбШп(Г), ПВБбШнг(А)-LS, АПвВнг(В)-LS, АПвВнг(А)-LS, АПвПУ2Г, АПвПУ, АПВБбШп(Г), АПВБбШнг(А)-LS и пр.
Кабели силовые с бумажно-пропитанной изоляцией на напряжение 1кВ, 6кВ и 10кВ с алюминиевыми и медными жилами марок АСБл, ААБл, ААШв, АСБ2л, ААБ2л, АСБвнг-LS, ААБнлг, СБГ, СБ2л и пр.
Кабели силовые в резиновой изоляции марок КГВВ, КГ, КГН, КГЭ, КГ-ХЛ, КГЭШ и пр.
Кабели дальней связи марок МКСГ, МКСБл, МКСАБп, МКАШп и пр.
Провода для линий электропередач марок А, АС, М, СИП-2, СИП-2а, СИП-3, СИП-4 и пр.
Контактная информация:Имя: Цветков Максим Алексеевич