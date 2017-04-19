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Фоторепортаж с выставки
Предложение № 452378
Провод установочный в наличии
ПВ3 1 ж/з км 2,228 от 5.3 р/м
ПВ3 1 синий км 4,173
ПВ3 1.5 км 0,310 от 7.5р/м
ПВ3 1.5 белый км 0,619
ПВ3 1.5 ж/з км 0,216
ПВ3 1.5 син км 2,489
ПВ3 2,5 ж/з км 1,803 от 11.5р/м
ПВ3 2,5 синий км 0,641
ПВ3 2.5 белый км 0,636
ПВ3 4.0 белый км 0,230 от 16,6р/м
ПВ3 6 белый км 0,070 от 25р/м
ПВ3 6.0 ж/з км 1,270
ПВ3 10 ж/зел км 1,277 от 40р/м
ПВ3 16 белый км 0,143 от 68р/м
ПВ3 16 синий км 0,228
ПВ3 16 черный км 0,271
ПВ3 35 ж/з км 0,162 от 150р/м
ПВ3 50.0 белый км 0,050
ПВ3 50.0 ж/з км 0,165 от 210р/м
ПВ3 50.0 черный км 0,069
окончательную цену вы можете узнать позвонив по
Контактная информация:Имя: Егоров Дмитрий Валентинович