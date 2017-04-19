В наличии на складе в г Челябинск кабель контрольный КВВГэ нг(А) LS 4х2.5 более...
Предложение № 452381
В наличии на складе в г Челябинск кабель контрольный КВВГэ нг(А) LS 4х2.5 более 17000м.
фото по запросу
Также в наличии
КВВГэ нг LS 4х1 4025м от 22р/м
КВВГ нг LS 7х1.5 1735м от 50р/м
КВВГэ нг(А) LS 7х6 1461м от 205р/м
КВВГэ нг (А) LS 10х1 9063м от 50р/м
КВВГэ нг (А) LS 10х1.5 5088м от 70р/м
КВВГэ нг (А) LS 10х2.5 6509м от 105р/м
КВВГ нг (А) LS 14х1.5 1379м от 86р/м
Контактная информация:
Имя: Егоров Дмитрий Валентинович
Компания: ООО "ЮУЭК"
E-mail:
ICQ: 643847835
телефон: 9090868190