|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
Фоторепортаж с экспозиции
Предложение № 452382
В наличии силовой кабель ВВГнг(А) LS -1 4х185 196м ГОСТ Камкабель
фото по запросу
Контактная информация:Имя: Егоров Дмитрий Валентинович