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Фоторепортаж
Предложение № 452386
Витая пара UTP, FTP - от производителя.
FTP 4 CAT5E 24AWG CCA Ripo от 7, 80 руб.
UTP 2 CAT5E 24AWG CCA Ripo от 4, 30 руб.
UTP 4 CAT5E 24AWG CCA Ripo от 5, 90 руб.
UTP 4 CAT5E 24AWG Cu Ripo от 10, 80 руб.
Материал проводника - Cu и CCa
Гарантия качества, наличие на складе, оперативная отгрузка, организация доставки в любой регнион
Вся продукция сертифицированна.
Контактная информация:Имя: Евгений